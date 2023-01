В Париже на акциях протеста по пенсионной реформе произошли столкновения (видео)

В полиции сообщают, что затем активисты продолжили предварительное шествие. По их словам инциденты были ограниченными, однако в результате столкновений было разбито окно отделения банка и поврежден фасад одного из операторов связи La Poste.

France: Ongoing tensions между протестантами и франц-полицей на улицах Парижа.



Есть 500,000 протестующих в франц. On January 19 they were 400,000 — Clément Lanot. #Paris #greve31janvier pic.twitter.com/DzmO7CWVxF