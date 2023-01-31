В Париже на акциях протеста по пенсионной реформе произошли столкновения (видео)
В Париже во время демонстрации против пенсионной реформы на площади Италии вспыхнула некоторая напряженность. Несколько десятков человек в капюшонах и в черном бросали снаряды в полицию, ответившую слезоточивым газом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.
В полиции сообщают, что затем активисты продолжили предварительное шествие. По их словам инциденты были ограниченными, однако в результате столкновений было разбито окно отделения банка и поврежден фасад одного из операторов связи La Poste.
France: Ongoing tensions между протестантами и франц-полицей на улицах Парижа.— Francesco Comito (@FrancescComito) January 31, 2023
Есть 500,000 протестующих в франц. On January 19 they were 400,000 — Clément Lanot. #Paris #greve31janvier pic.twitter.com/DzmO7CWVxF
Профсоюз угрожает разрушить или заблокировать школы, общественный транспорт, электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и многие сектора, из-за принятой правительством пенсионной реформы.
Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, предусматривающей повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.
В свою очередь недовольный этой реформой профсоюз пригрозил выключить свет французским депутатам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.