Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск обсудят защиту восточной границы ЕС

Воскресенье 31 августа 2025 06:53
UA EN RU
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск обсудят защиту восточной границы ЕС Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воскресенье, 31 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут встречу на границе Польши и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Как отметили в Канцелярии польского премьера, основной темой переговоров станет оборона и безопасность, в частности защита восточной границы Европейского Союза и реализация оборонной программы SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment).

Кроме того, лидеры планируют обсудить мирные инициативы, гарантии безопасности для Украины, а также европейские программы, направленные на усиление оборонных возможностей ЕС. Об этом

Согласно расписанию, встреча Туска и фон дер Ляйен начнется в 9:45 в Подляском отделении Пограничной службы в Крынках (Подляское воеводство). Предусмотрен брифинг с командованием пограничников и Войска польского, а также встреча делегаций.

После этого Туск и фон дер Ляйен посетят пограничную зону между Польшей и Беларусью. Они осмотрят места хранения элементов компонентов системы Щита "Восток" в Крынках, а также модернизированный барьер на границе между странами.

Визит главы Еврокомиссии в Польшу является частью ее визитов в семь государств ЕС, граничащих с восточной границей ЕС: Эстонии, Литвы, Финляндии, Латвии, Польши, Болгарии и Румынии.

Напомним, ранее Урсула фон дел Ляйен назвала российского диктатора Владимира Путина хищником, который уже атакует Европу.

После массированного обстрела Киева россиянами 28 августа, фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После звонка руководительница Еврокомиссии заявила, что Путин должен сесть за стол переговоров.

Отметим, что во время обстрела в ночь на 28 августа, российские теористы умышленно повредили здание представительства ЕС.

В МИД Украины отметили, что Россия ударила по дипломатам, прямо нарушая Венскую конвенцию.

