Урсула фон дер Ляйен назвала Путина хищником, который уже атакует Европу

Пятница 29 августа 2025 20:08
Урсула фон дер Ляйен назвала Путина хищником, который уже атакует Европу Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин - хищник. Он не остановится на Украине и уже атакует европейские страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

"Риски, о которых нас предупреждали ваша страна (Латвия - ред.) и другие балтийские страны, к сожалению, материализовались. Жестокая война России против Украины продолжается уже четвертый год. Путин - хищник. Путинские посредники годами атакуют наши общества гибридными атаками и кибератаками", - сказала фон дер Ляйен.

Еще в качестве примера она привела "превращение мигрантов в оружие".

"Поэтому, укрепляя оборону Украины, мы также должны брать на себя большую ответственность за собственную оборону. И это логика плана оборонной промышленности на 800 млрд евро, который мы вместе запустили", - добавила глава Еврокомиссии.

Напомним, ранее мы сообщали, что члены НАТО планируют потратить более 1,5 триллиона долларов на оборону в 2025 году. Страны альянса наращивают свои вооруженные силы в условиях войны России против Украины и давления со стороны США.

