Урсула фон дер Ляєн і Дональд Туск обговорять захист східного кордону ЄС

В неділю, 31 серпня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть зустріч на кордоні Польщі та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

Як зазначили у Канцелярії польського прем’єра, головною темою переговорів стане оборона та безпека, зокрема захист східного кордону Європейського Союзу та реалізація оборонної програми SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment).

Крім того, лідери планують обговорити мирні ініціативи, гарантії безпеки для України, а також європейські програми, спрямовані на посилення оборонних можливостей ЄС.

Відповідно до розкладу, зустріч Туска та фон дер Ляєн розпочнеться о 9:45 у Підляському відділенні Прикордонної служби в Кринках (Підляське воєводство). Передбачено брифінг з командуванням прикордонників і Війська польського, а також зустріч делегацій.

Після цього Туск і фон дер Ляєн відвідають прикордонну зону між Польщею та Білоруссю. Вони оглянуть місця зберігання елементів компонентів системи Щита "Схід" у Кринках, а також модернізований бар’єр на кордоні між країнами.

Візит очільниці Єврокомісії до Польщі є частиною її візитів до семи держав ЄС, що межують зі східним кордоном ЄС: Естонії, Литви, Фінляндії, Латвії, Польщі, Болгарії та Румунії.