Урсула фон дер Ляйен поговорила с Трампом после массированной атаки РФ на Киев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после массированной атаки России на Киев 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Мы должны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с помощью твердых и надежных гарантий безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза. Европа выполнит свою роль в полном объеме", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Председатель Европейской комиссии не сообщила, что именно ей сказал Трамп, но после разговора заявила, что российский диктатор Владимир Путин должен сесть за стол переговоров.

Во время российской атаки погибло по меньшей мере 18 человек, также было повреждено здание представительства ЕС.

Фон дер Ляйен заявила, что разговаривала с Трампом после массового удара РФ по Киеву этой ночью.

Массированная атака на Киев

Напомним, этой ночью, 28 августа, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения. Сейчас известно о 18 пострадавших.

Кроме того, под ударом страны-террориста оказались дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что россияне умышленно повредили здание представительства Евросоюза, который поддерживает Украину в войне. Однако европейское сообщество этим не запугать.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия нанесла удар по дипломатам - в прямом нарушении Венской конвенции.

Глава украинского МИД отметил, что ситуация требует не только осуждения со стороны ЕС, но и реакции всего мира, добавив, что Украина выражает солидарность с коллегами из ЕС и готова оказать им помощь.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.