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В УПЦ МП прокоментували закон про перехід церковних громад до ПЦУ

Новини » Політика    17.01.2019 - 15:31
В УПЦ МП прокоментували закон про перехід церковних громад до ПЦУ
Фото: Олександр Бахов (spzh news)

В УПЦ МП назвали закон "рейдерським"

В Українській православній церкві прокоментували законопроект №4128-д (щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов зазначив, що "даний закон був прийнятий з метою догоджання і наповнення однієї релігійної спільноти".

За його словами, "під приводом, полегшенням зміни підлеглості та нібито покращенням процедури реєстрації статутів релігійних громад, народні депутати намагаються запровадити масову перереєстрацію статутів усіх релігійних організацій в Україні протягом року. п.2 ІІ. Прикінцевих положень законопроекту №4128-д".

"Як ми бачимо, спроба запропонувати механізм для зміни підлеглості обертається у зайве адміністрування та ускладнення процедури реєстрації статутів релігійних організацій", - додав юрист.

Зазначимо, сьогодні, 17 січня, Верховна рада України підтримала доопрацьований законопроект №4128-д "Про внесення змін до деяких законів щодо підлеглості релігійних організацій та процедури їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи". За документ після декількох невдалих спроб проголосували 229 нардепів.

"Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюються не менш як двома третинами від кількості членів релігійної громади, необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади відповідно до її статуту", - сказано у тексті закону.

При цьому зазначено, що зміна підлеглості релігійної громади не впливає на зміст права власності та інших речових прав таких релігійних громад.

Законопроект передбачає тимчасову заборону на проведення будь-яких дій з майном парафії.

Так, при переході приходу не можна продати, відібрати, віддати в заставу нерухоме майно парафії. Якщо при переході виявиться, що існує частина парафії, яка не згодна з таким переходом - вона може утворити нову релігійну громаду і має право укласти договір про почергове користування храмом.

Раніше Бахов заявляв, що "церковні" закони направлені на ліквідацію діяльності УПЦ МП.

На його думку, проведення переходів релігійних громад у Православну церкву України (ПЦУ) є незаконним.

Нагадаємо, раніше профільний комітет з питань культури і духовності рекомендував Раді схвалити доопрацьований законопроект №4128 про процедуру переходу церковних громад у Православну церкву України.

Як писало РБК-Україна, президент Петро Порошенко заявив, що влада не планує прискорювати перехід парафій УПЦ МП у Православну церкву України.

 

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