Рада прийняла закон про перехід церковних громад до ПЦУ

Фото: спікер Ради Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміна підлеглості релігійної громади не впливає на зміст права власності таких релігійних громад

Верховна рада України підтримала доопрацьований законопроект №4128-д "Про внесення змін до деяких законів щодо підлеглості релігійних організацій та процедури їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи". За документ після декількох невдалих спроб проголосували 229 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом вносяться зміни до статті 8 закону "Про свободу совісті та релігійні організації" в частині зміни підлеглості.

"Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюються не менш як двома третинами від кількості членів релігійної громади, необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади відповідно до її статуту", - сказано у тексті закону.

При цьому зазначено, що зміна підлеглості релігійної громади не впливає на зміст права власності та інших речових прав таких релігійних громад.

"Частина громади, не згідна з рішенням про зміну підлеглості, має право утворити нову громаду і укласти договір про порядок користування культовою будівлею і майном з їхнім власником (користувачем)", - йдеться у документі.

Також проектом уточнюється перелік документів, необхідних для реєстрації статуту релігійної громади.

"Для реєстрації статуту релігійної громади у новій редакції до органу реєстрації статуту має бути подана: заява за підписом керівника; статут (положення) релігійної громади у новій редакції. До статуту у новій редакції додатково мають бути подані: засвідчена копія протоколу (або витяг з протоколу) загальних зборів", - вказано у тексті.

Також сказано, що у випадку зміни місцезнаходження релігійної громади має бути подано засвідчену копію документа про право власності або користування приміщенням.

Окрім того, законом вносяться зміни до статті про власність релігійних організацій, якими забороняється продаж майна до завершення процедури підлеглості громади.

"Забороняється вчиняти будь-які дії, наслідком яких може стати відчуження майна релігійної організації, зокрема його продаж, обмін, застава, встановлення іпотеки, безоплатна передача у власність та управління інших осіб, до завершення процедури зміни підлеглості у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним об’єднанням", - свідчить закон.

Нагадаємо, раніше профільний комітет з питань культури і духовності рекомендував Раді схвалити доопрацьований законопроект №4128 про процедуру переходу церковних громад у Православну церкву України.

Як писало РБК-Україна, президент Петро Порошенко заявив, що влада не планує прискорювати перехід парафій УПЦ МП у Православну церкву України.

Додамо також, глава юрвідділу Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), протоієрей Олександр Бахов заявив, що "церковні" закони, серед яких і законопроект №4128, спрямовані на ліквідацію діяльності УПЦ МП.