"Церковні" закони спрямовані на ліквідацію УПЦ МП, - юрвідділ церкви

Фото: Олександр Бахов (spzh news)

Таким чином в УПЦ МП прокоментували заяву Парубія про розгляд закону про перехід громад до ПЦУ

Голова юридичного відділу Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), протоієрей Олександр Бахов заявив, що "церковні" закони направлені на ліквідацію діяльності УПЦ МП. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу церкви.

Так, в УПЦ МП прокоментували доручення спікера Верховної ради Андрія Парубія щодо допрацювання законопроекту №4128 про порядок зміни конфесійної приналежності релігійної громади.

"Законопроекти №5309 (вже вступив у дію), №4128 і №4511 - взаємопов’язані, йдуть, скажімо так, "одним пакетом" та спрямовані на ліквідацію діяльності УПЦ шляхом рейдерського захоплення через її перейменування (№5309), захоплення її майна (№4128) і втручання в органи управління (№4511)", - заявив Бахов.

На його думку, проведення переходів релігійних громад у Православну церкву України (ПЦУ) є незаконним.

"Незаконність полягає у тому, що особи, які не належать до релігійної громади, приймають рішення про зміну її підлеглості замість самої релігійної громади. Фактично відбувається рейдерське захоплення релігійних громад, яке й намагається узаконити влада, прийнявши законопроект №4128", - сказав голова юрвідділу УПЦ МП.

Нагадаємо, представник президента у Верховній раді, нардеп Ірина Луценко заявила, що близько 70 церковних парафій перейшли в Православну церкву України (ПЦУ) із УПЦ МП.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій заявив, що у четвер парламент може розглянути новий законопроект про перехід церковних громад у Православну церкву України. За його словами, раніше зареєстрований законопроект №4128 не враховує всі процедурні юридичні нюанси. "Тому я звернувся з проханням до комітету, щоб був розроблений новий доопрацьований законопроект, згідно з рекомендаціями ЄСПЛ", - додав глава ВР.

Додамо, спікер Ради підкреслював, що законопроект про перехід парафій у ПЦУ потрібно прийняти якомога швидше, щоб спростити механізм переходу громад у нову церкву.