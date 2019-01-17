В УПЦ МП прокомментировали закон о переходе церковных общин в ПЦУ

Фото: Александр Бахов (spzh news)

В УПЦ МП назвали закон "рейдерским"

В Украинской православной церкви прокомментировали законопроект №4128-д (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отметил, что "данный закон был принят с целью ублажения и наполнения одной религиозной общины".

По его словам, "под предлогом, облегчением подчиненности и якобы улучшением процедуры регистрации уставов религиозных общин, народные депутаты пытаются ввести массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций в Украине в течение года. п.2 II. Заключительных положений законопроекта №4128-д".

"Как мы видим, попытка предложить механизм для изменения подчиненности вращается в лишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций", - добавил юрист.

Отметим, сегодня, 17 января, Верховная рада Украины поддержала доработанный законопроект №4128-д "О внесении изменений в некоторые законы относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры их государственной регистрации со статусом юридического лица". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 229 нардепов.

"Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от числа членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом", - сказано в тексте закона.

При этом указано, что изменение подчиненности религиозной общины не влияет на содержание права собственности и других вещных прав таких религиозных общин.

Законопроект предусматривает временный запрет на проведение любых действий с имуществом прихода.

Так, при переходе прихода нельзя продать, отобрать, отдать в залог недвижимое имущество прихода. Если при переходе окажется, что существует часть прихода, которая не согласна с таким переходом - она может образовать новую религиозную общину и имеет право заключить договор о поочередном пользовании храмом.

Ранее Бахов заявлял, что "церковные" законы направлены на ликвидацию деятельности УПЦ МП.

По его мнению, проведение переходов религиозных общин в Православной церкви Украины (ПЦУ) является незаконным.

Напомним, ранее профильный комитет по вопросам культуры и духовности рекомендовал Раде одобрить доработанный законопроект №4128 о процедуре перехода церковных общин в Православную церковь Украины.

Как писало РБК-Украина, президент Петр Порошенко заявил, что власть не планирует ускорять переход приходов УПЦ МП в Православную церковь Украины.