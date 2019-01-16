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У комітеті Ради пояснили, як працюватиме механізм зміни підлеглості церковних громад

Новини » Політика    16.01.2019 - 19:48
У комітеті Ради пояснили, як працюватиме механізм зміни підлеглості церковних громад
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Перехід можливий за рішенням загальних сборів релігійної громади, якщо вони є повноважними

Згідно підтриманого комітетом з питань культури і духовності доопрацьованого законопроекту, для переходу релігійної громади до іншої церковної парафії за зміну підлеглості мають проголосувати дві третини від повноважного кворуму, передбаченого загальними зборами релігійної громади. Про це журналістам пояснив заступник голови комітету, народний депутат Віктор Єленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, перехід можливий за рішенням загальних сборів релігійної громади, якщо вони є повноважними.

"Наскільки вони є повноважними визначає сама релігійна громада. У релігійної громади є статут. У статуті йдеться, що повноважними загальні сбори є, якщо на них присутні дві третини членів, або, наприклад, 1\3 або 4\5. Це залежить від статуту. І від того складу, як зібралися і якщо від них є дві третини голосів, тоді це рішення є правомірним", - пояснив Єленський.

Раніше РБК-Україна писало, комітет з питань культури та духовності рекомендував Верховній раді розглянути та прийняти у першому читанні доопрацьований законопроект №4128 "Про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості".

Раніше представник президента у Верховній раді України, нардеп Ірина Луценко заявила, що близько 70 церковних парафій перейшли у ПЦУ з УПЦ МП.

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