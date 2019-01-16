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Порошенко: ми не будемо прискорювати перехід парафій УПЦ МП до Православної церкви України

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 13:28
Порошенко: ми не будемо прискорювати перехід парафій УПЦ МП до Православної церкви України
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко назвав число парафій УПЦ МП, які перейшли до складу Православної церкви України

Президент України Петро Порошенко назвав число парафій УПЦ МП, які перейшли до складу Православної церкви України (ПЦУ), зазначивши, що цей перехід прискорювати не планується. Про це він повідомив сьогодні, 16 січня, у ході візиту у Бориспіль (Київська область), повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

За словами Порошенко, після надання томосу про автокефалію по усій Україні до складу єдиної Православної церкви України перейшли вже більше 60 парафій.

"Ми не будемо це прискорювати, але будемо дякувати кожному, хто робить такий розумний поступок", - сказав Порошенко, висловивши переконання, що Україна з честю пройде ці випробування.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що без підтримки народу ніякими адміністративними методами не вдалося б створити незалежну Православну церкву України (ПЦУ). 

Крім того, Порошенко запропонував Російській православній церкві (РПЦ) довести свою канонічність й продемонструвати власний томос. Він також наголошував, що двері кожного храму мають бути відкритими перед українцями.

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