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Попередні цифри голосування в Білорусі навряд чи зміняться, - ЦВК

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 09:54
Попередні цифри голосування в Білорусі навряд чи зміняться, - ЦВК
Фото: Лідія Єрмошина (wikimedia by OSCE Parliamentary Assembly)
Автор: РБК-Україна

За попередніми результатами перемогу здобув Олександр Лукашенко

У Центральній виборчій комісії Білорусі заявили, що попередні цифри голосування на виборах президента Білорусі навряд чи зміняться. Згідно з попередніми результатами перемогу з більш ніж 80% голосів отримав чинний президент Олександр Лукашенко.

Про це на брифінгу заявила глава ЦВК Лідія Єрмошина.

За даними ЦВК, у виборах взяли участь 5,79 мільйонів чоловік. Явка склала 84,23%.

Попередні результати голосування такі:

  • Олександр Лукашенко - 80,23% голосів;
  • Світлана Тіхановском - 9,9%;
  • Анна Канопацкая - 1,68%;
  • Андрій Дмитрієв - 1,04%;
  • Сергій Черечень - 1,13%;
  • Проти всіх - 6,02%.

"Наведені цифри навряд чи зміняться", - повідомила Єрмошина.

Також вона додала, що черги на виборчих дільницях не впливають на результати волевиявлення громадян.

Офіційні результати голосування в Білорусі повинні бути представлені в п'ятницю, 14 серпня.

Нагадаємо, після завершення виборів в Білорусі спалахнули масові протести, які переросли в заворушення.

В результаті протестів у Білорусі затримали понад 160 людей.

Також РБК-Україна писало, що за фактом масових заворушень і насильства над правоохоронцями в Білорусі відкрили кримінальні справи.

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