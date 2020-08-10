Попередні цифри голосування в Білорусі навряд чи зміняться, - ЦВК

Фото: Лідія Єрмошина (wikimedia by OSCE Parliamentary Assembly)

За попередніми результатами перемогу здобув Олександр Лукашенко

У Центральній виборчій комісії Білорусі заявили, що попередні цифри голосування на виборах президента Білорусі навряд чи зміняться. Згідно з попередніми результатами перемогу з більш ніж 80% голосів отримав чинний президент Олександр Лукашенко.

Про це на брифінгу заявила глава ЦВК Лідія Єрмошина.

За даними ЦВК, у виборах взяли участь 5,79 мільйонів чоловік. Явка склала 84,23%.

Попередні результати голосування такі:

Олександр Лукашенко - 80,23% голосів;

Світлана Тіхановском - 9,9%;

Анна Канопацкая - 1,68%;

Андрій Дмитрієв - 1,04%;

Сергій Черечень - 1,13%;

Проти всіх - 6,02%.

"Наведені цифри навряд чи зміняться", - повідомила Єрмошина.

Також вона додала, що черги на виборчих дільницях не впливають на результати волевиявлення громадян.

Офіційні результати голосування в Білорусі повинні бути представлені в п'ятницю, 14 серпня.

Нагадаємо, після завершення виборів в Білорусі спалахнули масові протести, які переросли в заворушення.

В результаті протестів у Білорусі затримали понад 160 людей.

Також РБК-Україна писало, що за фактом масових заворушень і насильства над правоохоронцями в Білорусі відкрили кримінальні справи.