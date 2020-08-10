У Білорусі в результаті протестів затримали близько 3 тисяч чоловік

Фото: протести в Білорусі (nn.by)

У МВС заявили, що проти демонстрантів не застосовувалося оружіе

У Білорусі в результаті масових заворушень було затримано близько 3 тисяч чоловік. Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ, до демонстранатам не застосовувалося зброю.

Про це повідомляє Белсат.

Демонстранти були затриманих у зв'язку з участю в несанкціонованих масових заходах.

"Всього по країні затримано близько 3000 осіб за участь у несанкціонованих масових заходах. До порушників зброя не застосовувалася. Ніхто не загинув", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися після завершення виборів президента, за попередніми результатами ЦВК перемогу на них з більш ніж 80% голосів здобув Олександр Лукашенко.

Як раніше писало РБК-Україна, в ході зіткнень в Білорусі постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

При цьому Лукашенко повідомив, що по відношенню до демонстрантів ніхто не застосовував репресії, заявивши, що уряд "м'яко" відреагувало на протести.

У той же час головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановском і її виборчий штаб повідомив про готовність до затяжних протестів.