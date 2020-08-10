ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі в результаті протестів затримали близько 3 тисяч чоловік

Білорусь, Понеділок 10 серпня 2020 12:03
У Білорусі в результаті протестів затримали близько 3 тисяч чоловік
Фото: протести в Білорусі (nn.by)
Автор: РБК-Україна

У МВС заявили, що проти демонстрантів не застосовувалося оружіе

У Білорусі в результаті масових заворушень було затримано близько 3 тисяч чоловік. Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ, до демонстранатам не застосовувалося зброю.

Про це повідомляє Белсат.

Демонстранти були затриманих у зв'язку з участю в несанкціонованих масових заходах.

"Всього по країні затримано близько 3000 осіб за участь у несанкціонованих масових заходах. До порушників зброя не застосовувалася. Ніхто не загинув", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися після завершення виборів президента, за попередніми результатами ЦВК перемогу на них з більш ніж 80% голосів здобув Олександр Лукашенко.

Як раніше писало РБК-Україна, в ході зіткнень в Білорусі постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

При цьому Лукашенко повідомив, що по відношенню до демонстрантів ніхто не застосовував репресії, заявивши, що уряд "м'яко" відреагувало на протести.

У той же час головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановском і її виборчий штаб повідомив про готовність до затяжних протестів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьпротестЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся