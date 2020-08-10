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У Білорусі в ході протестів постраждали 50 цивільних і 39 силовиків, - МВС

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 11:57
У Білорусі в ході протестів постраждали 50 цивільних і 39 силовиків, - МВС
Фото: протестb в Білорусі (nn.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Загиблих в ході зіткнень немає

У Білорусі в ході заворушень під час акцій протесту постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців. При цьому в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що в результаті зіткнень загинули немає.

Про це повідомляє БелТА.

У білоруському МВС назвали інформацію чоловікові, котори загинув в ході протестів в Мінську, фейком.

"В ході незаконних акцій 9 серпня постраждали 39 правоохоронців і більше 50 цивільних осіб. Загиблих немає. Звертаємо увагу, що поширювана в деяких інтернет-виданнях інформація є повним фейком", - відзначили в МВС.

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися після завершення виборів президента, за попередніми результатами ЦВК перемогу на них з більш ніж 80% голосів здобув Лукашенко.

При цьому в штабі головного конкурента Лукашенка Світлани Тіхановском відмовилися визнавати результати виборів.

Також РБК-Україна писало, що в результаті зіткнень в Білорусі затримали понад 200 осіб, відкриті кримінальні справи за фактом масових заворушень.

Раніше білоруські правозахисники повідомляли, що в Мінську помер чоловік, якого в ніч з 9 на 10 серпня збив автозак.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко заявив, що проти демонстрантів не застосовувалися ніякі репресії, а також назвав "м'якими" дії правоохоронців.

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