МВФ одобрил кредит для Украины на 8,1 млрд долларов: Свириденко анонсировала первый транш
Совет директоров МВФ утвердил новую 4-летнюю программу финансирования (EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов США. Первый транш ожидается уже в ближайшее время.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.
"В ближайшее время в Украину поступит первый транш - около 1,5 млрд долларов. Средства направим на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности", - сообщила Свириденко.
Она отметила, что для Украины очень важно, что на 5-й год полномасштабной войны, на фоне системных атак РФ по энергетике - страна имеет гарантированную финансовую поддержку партнеров и ресурс для стабильной работы государства.
"Программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет", - говорится в сообщении.
Свириденко добавила, что программа предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы.
Кроме того, новая программа сотрудничества Украины с МВФ "является якорной для всей международной финансовой поддержки", включая получение кредита не 90 млрд евро от ЕС.
Глава Кабмина уточнила, что кроме финансирования от ЕС, речь идет о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения.
"Партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации", - резюмировала Свириденко.
Экономика Украины
Напомним, неделю назад Юлия Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные условия для новой кредитной программы на 8,1 млрд долларов.
По ее словам, речь шла о требованиях по НДС для ФЛП, пошлине на посылки, налога для цифровых платформ и военного сбора.
Ранее мы писали, что доступ к кредитам от МВФ и ЕС лишь на некоторое время даст возможность "отдохнуть". Однако уже в конце марта у Киева могут возникнуть проблемы с выполнением программ МВФ, из-за чего Украине, вероятно, придется договариваться о смягчении условий.
