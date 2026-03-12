ua en ru
Вето Орбана не остановит финансирование Украины: Нацбанк подготовил план "Б"

13:41 12.03.2026 Чт
2 мин
Есть два основных источника для финансирования
aimg Ірина Глухова
Вето Орбана не остановит финансирование Украины: Нацбанк подготовил план "Б" Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Несмотря на вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Украина ожидает поступления финансирования от ЕС в "первые недели" апреля. Также НБУ имеет план "Б" на случай непредвиденных обстоятельств.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в рассказал глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в интервью Bloomberg.

Читайте также: Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС

Пышный сказал, что поступление финансирования ЕС ожидается в "первые недели" апреля. Если этого не произойдет, то у Украины есть резервный план, который включает меры монетарной политики и расходы на долг.

Глава НБУ отметил, что заменить финансирование в таком масштабе полностью невозможно, но план Б позволяет удержать стабильность.

"В моем кабинете целая полка со всеми этими планами "Б" - я мог бы даже открыть учебные курсы о том, как составлять планы "Б". Я не хочу создавать панику, но если Украина не получит кредитную поддержку, есть два основных источника для финансирования этого пробела: внутренний рынок долга и монетизация бюджетных потребностей", - пояснил он.

При этом Пышный отметил, что накопление золотых запасов, которое другие центральные банки используют как буфер в военное время, "не является вариантом для Украины".

"Конечно, мы обсуждали этот вопрос, но ситуация в Украине является несколько особенной. Мы должны оставаться в состоянии высокой ликвидности", - сказал он.

Давление Орбана на Украину

Известный своей пророссийской риторикой Виктор Орбан на фоне подготовки к выборам в Венгрии усилил давление на Украину.

Орбан заявил, что будет блокировать финансовую помощь от ЕС для Украины в размере 90 млрд евро до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в венгерские НПЗ.

Также премьер Венгрии обратился к Евросоюзу с призывом приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики.

Из-за блокировки Киев может остаться без финансирования уже весной этого года.

