Умеров рассказал, куда потратят дополнительные средства на оборону
Верховная Рада приняла решение увеличить оборонные расходы на 2024 год на 495,3 миллиарда гривен. Это решение позволит не только усилить поддержку военных, но и укрепить обороноспособность страны.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Из увеличенных средств 274,4 миллиарда гривен будет направлено на выплаты для военных и их семей. Еще 76,2 миллиарда гривен пойдут на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию.
"Важно, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения", - заявил министр.
Увеличение расходов на оборону
В июле Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год с общей суммой 500,3 млрд гривен. Из этой суммы предлагалось дополнительно выделить 495,3 млрд гривен на оборону.
18 сентября Верховная Рада приняла эти изменения в государственный бюджет, увеличив расходы на оборону на 495 млрд. гривен.
Напомним, общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 трлн гривен, из них на оборону – 1,685 трлн гривен.
Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил расходы по безопасности и обороне основным приоритетом бюджета. Расходы на безопасность и оборону определены на 2025 год на сумму 2,227 трлн гривен из бюджета в 3,956 трлн гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.