Кабмин предлагает увеличить военные расходы на 500 млрд гривен: на что пойдут деньги

Фото: правительство предлагает повышение налогов для увеличения расходов на оборону (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре государственного бюджета Украины на 2024 год. Расходы увеличат на 500 млрд гривен, частично – за счет повышения налогов.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Facebook.