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Кабмин предлагает увеличить военные расходы на 500 млрд гривен: на что пойдут деньги

Украина, Четверг 18 июля 2024 14:42
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Кабмин предлагает увеличить военные расходы на 500 млрд гривен: на что пойдут деньги Фото: правительство предлагает повышение налогов для увеличения расходов на оборону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре государственного бюджета Украины на 2024 год. Расходы увеличат на 500 млрд гривен, частично – за счет повышения налогов.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Facebook.

"Полный текст правительственного законопроекта сегодня-завтра будут на сайте Верховной Рады", – написала она.

По ее словам, большую часть необходимых средств планируется покрыть за счет увеличения доходной части госбюджета (+214,5 млрд грн), однако придется одалживать 160,2 млрд грн на внутреннем рынке.

"Правительство также инициировало изменения в Налоговый кодекс, чтобы увеличить доходную часть бюджета", - добавила глава бюджетного комитета.

На что пойдут деньги

По ее данным, в целом расходы общего фонда государственного бюджета возрастут на 500,3 млрд гривен.

При этом на нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд грн, в том числе для:

  • +185,8 млрд грн – закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,
  • +147,2 млрд грн – ВСУ,
  • +48,2 млрд грн – Национальной гвардии,
  • +41,9 млрд грн – Государственной пограничной службы,
  • +40,7 млрд грн – Государственной специальной службы транспорта Минобороны,
  • +15,2 млрд грн – Национальной полиции,
  • +7,5 млрд грн – ГУР МО,
  • +5,1 млрд грн – СБУ,
  • +2,8 млрд грн – ГСЧС,
  • + 503 млн грн – СВР,
  • + 258,3 млн грн - Госспецсвязи,
  • + 138,7 млн грн – УГО.

Напомним, общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 трлн гривен, из них на оборону – 1,685 трлн гривен.

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил расходы на безопасность и оборону основным приоритетом бюджета. Расходы на безопасность и оборону определены на 2025 год на сумму 2,227 трлн гривен из бюджета в 3,956 трлн гривен.

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