Умєров розповів, куди витратять додаткові кошти на оборону

Верховна Рада ухвалила рішення збільшити оборонні видатки на 2024 рік на 495,3 мільярда гривень. Це рішення дозволить не тільки посилити підтримку військових, але й зміцнити обороноздатність країни.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

"Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння", - заявив міністр.

Зі збільшених коштів 274,4 мільярда гривень буде спрямовано на виплати для військових і їхніх сімей. Ще 76,2 мільярда гривень підуть на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію.

Збільшення видатків на оборону

У липні Кабмін подав до Верховної Ради проєкт змін до бюджету на 2024 рік із загальною сумою 500,3 млрд гривень. З цієї суми пропонувалося додатково виділити 495,3 млрд гривень на оборону.

18 вересня Верховна Рада ухвалила ці зміни до державного бюджету, збільшивши видатки на оборону на 495 млрд гривень.

Нагадаємо, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону - 1,685 трлн гривень.

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив видатки на безпеку і оборону основним пріоритетом бюджету. Видатки на безпеку і оборону визначено на 2025 рік у сумі 2,227 трлн гривень з бюджету у 3,956 трлн гривень.

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