Рада увеличила расходы на оборону на полтриллиона гривен

Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет на 2024 год. Расходы на обороны возрастут на 495 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его данным, проект №11417 поддержали 298 депутатов.

Как уточнила народный депутат Ирина Геращенко, законом скорректировали расходную часть государственного бюджета на 434,6 млрд гривен

В частности, увеличили расходы по отдельным бюджетным программам на 500,3 млрд гривен (из них для сектора безопасности и обороны на 495,3 млрд гривен) и сократили расходы и 65,7 млрд гривен.

Таким образом, общие расходы госбюджета составят 3 трлн 737 млрд гривен, доходы - 1 трлн 911 млрд гривен.

Расходы на оборону являлись основным приоритетом бюджета на 2024 год. В действующем бюджете они составили 1 трлн 693 млрд гривен.

На что пойдут деньги

Напомним, в июле Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд. гривен. Проектом на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд. гривен.

При этом на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд гривен, в том числе для: