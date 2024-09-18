Рада увеличила расходы на оборону на полтриллиона гривен
Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет на 2024 год. Расходы на обороны возрастут на 495 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .
По его данным, проект №11417 поддержали 298 депутатов.
Как уточнила народный депутат Ирина Геращенко, законом скорректировали расходную часть государственного бюджета на 434,6 млрд гривен
В частности, увеличили расходы по отдельным бюджетным программам на 500,3 млрд гривен (из них для сектора безопасности и обороны на 495,3 млрд гривен) и сократили расходы и 65,7 млрд гривен.
Таким образом, общие расходы госбюджета составят 3 трлн 737 млрд гривен, доходы - 1 трлн 911 млрд гривен.
Расходы на оборону являлись основным приоритетом бюджета на 2024 год. В действующем бюджете они составили 1 трлн 693 млрд гривен.
На что пойдут деньги
Напомним, в июле Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд. гривен. Проектом на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд. гривен.
При этом на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд гривен, в том числе для:
- +185,8 млрд грн – закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,
- +147,2 млрд грн – ВСУ,
- +48,2 млрд грн – Национальной гвардии,
- +41,9 млрд грн – Государственной пограничной службы,
- +40,7 млрд грн – Государственной специальной службы транспорта Минобороны,
- +15,2 млрд грн – Национальной полиции,
- +7,5 млрд грн – ГУР МО,
- +5,1 млрд грн – СБУ,
- +2,8 млрд грн – ГСЧС,
- + 503 млн грн – СВР,
- + 258,3 млн грн - Госспецсвязи,
- + 138,7 млн грн – УГО.
Законопроект об увеличении налогов, который системно связан с изменениями в госбюджет, Рада поддержала в первом чтении.