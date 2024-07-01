В правительстве спрогнозировали, когда Украина сможет снизить расходы на оборону

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил расходы на безопасность и оборону основным приоритетом бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.

"Объемы расходов государственного бюджета на среднесрочный период на безопасность и оборону определены на 2025 год в сумме 2 226,8 млрд гривен; 2026 год – 1 626,8 млрд гривен, 2027 год – 1 532,8 млрд гривен", - говорится в документе .

Всего расходы бюджета составят: 2025 год – 3 955,5 млрд гривен, 2026 год – 3 788,1 млрд гривен, 2027 год – 3 912,5 млрд гривен.

В то же время эти объемы расходов будут пересматриваться при подготовке проектов законов о государственном бюджете Украины на соответствующий год с учетом решений руководства государства, продолжительности и интенсивности военного конфликта.

Как отметили в правительстве, прогнозные показатели на 2025-2027 годы, рассчитанные в условиях военного времени, высокой неопределенности во время постоянных изменений внешних и внутренних условий экономического развития, являются оценкой в режиме реального времени и с учетом текущей изменчивости социально-экономической ситуации могут быть уточнены и пересмотрены как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения.

Наличие чрезвычайной неопределенности относительно дальнейшей реализации рисков безопасности и внешних факторов делает возможным реализацию различных сценариев экономического развития, говорится в документе.

"Мир претерпевает существенную трансформацию. Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины спровоцировала новую гонку вооружений глобального масштаба. Предполагается, что вследствие таких изменений и упадка институтов безопасности вероятность возникновения новых войн и вооруженных конфликтов в среднесрочной перспективе будет расти как на Европейском континенте, так и за его пределами", – говорится в Бюджетной декларации.