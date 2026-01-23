RU

Умеров раскрыл детали первого дня переговоров в Абу-Даби: о чем говорили с россиянами

Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 23 января, во время трехсторонней встречи Украина, США и Россия обсуждали параметры окончания войны и дальнейшую логику переговоров. Завтра встречи продолжатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Рустема Умерова в Telegram.

"В Абу-Даби вместе с Кириллом Будановым, Давидом Арахамией и Сергеем Кислицей приняли участие в трехсторонней встрече - украинская, американская и российская стороны. Ценим американское посредничество", - говорится в его заявлении.

Умеров добавил, что 24 января к украинской делегации присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.

"Со стороны США в консультациях приняли участие специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. В российской делегации - представители военной разведки и армии", - рассказал секретарь СНБО.

Он отметил, что докладывает украинскому президенту Владимиру Зеленскому по итогам каждого этапа.

"Украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским. Готовы работать в различных форматах в зависимости от хода диалога", - отметил Умеров.

 

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, Зеленский заявил, что на встрече в Абу-Даби ключевым вопросом станет территориальный по Донбассу.

Перед переговорами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские военные должны покинуть территорию Донбасса. Он назвал это "важным условием российской стороны".

Сегодня, 23 января, Зеленский утвердил состав делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Украинскую переговорную группу возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Кроме того, Владимир Зеленский провел консультации с украинской делегацией, которая находится в ОАЭ для проведения трехсторонних переговоров с США и страной-агрессором. Позже он сообщил, что первый разговор между участниками переговоров уже состоялся.

Все что известно о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ, а также что предшествовало этой встрече - читайте в материале РБК-Украина.

