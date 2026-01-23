Умєров розкрив деталі першого дня переговорів в Абу-Дабі: про що говорили з росіянами

"В Абу-Дабі разом із Кирилом Будановим, Давидом Арахамією та Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі - українська, американська та російська сторони. Цінуємо американське посередництво", - йдеться у його заяві.

Умєров додав, що 24 січня до української делегації приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький.

"З боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації - представники воєнної розвідки та армії", - розповів секретар РНБО.

Він наголосив, що доповідає українському президенту Володимиру Зеленському за підсумками кожного етапу.

"Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу", - зазначив Умєров.