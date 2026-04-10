Улютин назвал условие, при котором могут сократить соцвыплаты: кого коснется

В Украине не планируют сокращать базовые соцвыплаты. Сокращения возможны только в поддержке людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства при условии изменения подхода к выплатам.

Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

"Сокращение социальных расходов не должно быть первым шагом. Общий бюджет министерства составляет 476 млрд грн, из которых более 200 млрд грн - трансферт Пенсионному фонду. Срезать это невозможно, потому что это гарантия, которую обязаны выплачивать", - отметил Улютин.

По его словам, второй большой элемент расходов, более 100 млрд грн, - это поддержка семей и людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

"Здесь возможно сокращение, но только через изменение подхода. Нужен переход от выплат "по статусу" к поддержке на основе потребностей, которая является срочной, адресной и с четко определенными правилами. Над этой концепцией работаем", - добавил министр соцполитики.

Отвечая на вопрос, просчитывают ли в министерстве сценарий, в котором есть вероятность сокращения социальных расходов, Улютин подчеркнул, что ключевая задача правительства - не доводить до такого шага.

"Это совместная работа правительственной команды и парламента. Сейчас бюджеты социальных программ обеспечены и существенных рисков нет. Бюджет Пенсионного фонда сбалансирован и бездефицитный", - подытожил министр.