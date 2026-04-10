ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Улютин назвал условие, при котором могут сократить соцвыплаты: кого коснется

12:13 10.04.2026 Пт
2 мин
В Украине хотят пересмотреть подход к начислению ряда соцвыплат
aimg Константин Широкун
Улютин назвал условие, при котором могут сократить соцвыплаты: кого коснется Фото: Денис Улютин (rada.gov.ua)

В Украине не планируют сокращать базовые соцвыплаты. Сокращения возможны только в поддержке людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства при условии изменения подхода к выплатам.

Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

"Сокращение социальных расходов не должно быть первым шагом. Общий бюджет министерства составляет 476 млрд грн, из которых более 200 млрд грн - трансферт Пенсионному фонду. Срезать это невозможно, потому что это гарантия, которую обязаны выплачивать", - отметил Улютин.

По его словам, второй большой элемент расходов, более 100 млрд грн, - это поддержка семей и людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

"Здесь возможно сокращение, но только через изменение подхода. Нужен переход от выплат "по статусу" к поддержке на основе потребностей, которая является срочной, адресной и с четко определенными правилами. Над этой концепцией работаем", - добавил министр соцполитики.

Отвечая на вопрос, просчитывают ли в министерстве сценарий, в котором есть вероятность сокращения социальных расходов, Улютин подчеркнул, что ключевая задача правительства - не доводить до такого шага.

"Это совместная работа правительственной команды и парламента. Сейчас бюджеты социальных программ обеспечены и существенных рисков нет. Бюджет Пенсионного фонда сбалансирован и бездефицитный", - подытожил министр.

В Украине повысили пенсии

Напомним, ранее мы рассказывали, как повысили пенсии в Украине с января 2026 года и сколько теперь украинцам нужно иметь стажа для выхода на пенсию по возрасту.

Кроме того, мы объясняли, как ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам в феврале и в каких случаях нужна справка о доходах пенсионера (и где ее получить).

Читайте также, как выросла средняя пенсия украинцев после индексации в марте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство социальной политики Пенсии в Украине
Новости
Зеленский оценил угрозу из Приднестровья и сказал, где РФ на самом деле хочет "буферную зону"
Зеленский оценил угрозу из Приднестровья и сказал, где РФ на самом деле хочет "буферную зону"
Аналитика
