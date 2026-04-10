Улютін назвав умову, за якої можуть скоротити соцвиплати: кого стосуватиметься
В Україні не планують скорочувати базові соцвиплати. Скорочення можливі лише у підтримці людей, які потрапили в складні життєві обставини за умови зміни підходу до виплат.
Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
"Скорочення соціальних видатків не має бути першим кроком. Загальний бюджет міністерства становить 476 млрд грн, з яких понад 200 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду. Зрізати це неможливо, тому що це гарантія, яку зобов'язані виплачувати", - зазначив Улютін.
За його словами, другий великий елемент видатків, понад 100 млрд грн, – це підтримка сімей та людей, які потрапили в складні життєві обставини.
"Тут можливе скорочення, але лише через зміну підходу. Потрібен перехід від виплат "за статусом" до підтримки на основі потреб, яка є строковою, адресною та з чітко визначеними правилами. Над цією концепцією працюємо", - додав міністр соцполітики.
Відповідаючи на питання, чи прораховують у міністерстві сценарій, в якому є ймовірність скорочення соціальних видатків, Улютін підкреслив, що ключове завдання уряду – не доводити до такого кроку.
"Це спільна робота урядової команди та парламенту. Зараз бюджети соціальних програм забезпечені і суттєвих ризиків немає. Бюджет Пенсійного фонду збалансований і бездефіцитний", - підсумував міністр.
