ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Зеленского объяснили изменение тактики России по атакам "Шахедами"

10:28 08.04.2026 Ср
2 мин
Что изменилось в ударах "Шахедов" после зимних налетов по энергетике?
aimg Константин Широкун aimg Милан Лелич aimg Ульяна Безпалько
У Зеленського объяснили изменение тактики России по атакам "Шахедами"

Российские войска в последнее время начали комбинировать ночные и дневные атаки ударными беспилотниками, пытаясь нанести больше потерь гражданскому населению.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

"Россияне начали комбинировать ночные атаки с дневными для того, чтобы нанести больше потерь гражданскому населению. Больше давления на гражданское население. Перед этим это давление формировалось через удары по энергетике и отоплению", - отметил Палиса.

По его словам, отопительный сезон закончился, и враг стремится дальше терроризировать гражданское население. Также здесь есть и экономическая составляющая - массированные атаки посреди рабочего дня существенно парализуют бизнес.

"Силы обороны эффективно работают по инфраструктуре врага, которую он использует для запуска дронов по нашей территории. Вспомним недавнюю атаку на Донецкий аэропорт, уничтожение ретрансляторов для БПЛА в Крыму", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Он также отметил, что такие атаки уменьшают инфраструктурные возможности врага, и россияне поэтому не могут одновременно запускать до тысячи БПЛА. Поэтому они растягивают эти запуски в течение суток.

Россия использует "Шахеды" по-новому

Ранее сообщалось, что Россия изменила тактику - "Шахеды" теперь летят на предельно малых высотах. Украина же ищет и находит способы адаптироваться к ней, чтобы эффективно сбивать цели врага.

Ключевую роль в защите от "Шахедов" теперь играют украинские дроны-перехватчики. Это беспилотники, которые специально разработаны или адаптированы для уничтожения вражеских дронов в воздухе.

ВСУ также фиксировали реактивные дроны со скоростью 400-500 км/ч, которые превышают скорость перехватчиков. Появляются также стаи беспилотников, что затрудняет перехват. Украина сбивает их ракетами AIM и не только.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что Украина также могла уничтожить вышки ретрансляторов для сопровождения "Шахедов" в Беларуси.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Офис президента Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света