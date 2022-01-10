Ультиматум Росії. Всі подробиці переговорів про "гарантії безпеки" зі США

Зустріч стартувала у вузькому форматі

Представники Росії та США зустрілися увечері в неділю у вузькому складі напередодні основного етапу консультацій.

Заступник держсекретаря США Уенді Шерман та генерал-лейтенант Джеймс Мінгас спілкувалися із заступником глави МЗС РФ Сергієм Рябковим та заступником міністра оборони РФ Олександром Фоміним у Женеві більше двох годин.

Рябков назвав зустріч складною, але діловою і сказав, що на наступному етапі переговорів 10 січня сторони не витрачатимуть час даремно.

Варто зазначити, раніше дипломат заявив, що РФ може обмежитися лише однією зустріччю зі США щодо "гарантій безпеки", якщо американська сторона відмовиться вислуховувати їхні аргументи.

Порядок денний переговорів

У рамках Діалогу стратегічної стабільності 9-10 січня сторони обговорять пропозиції Росії щодо так званих гарантій безпеки. Серед них контроль країн над озброєннями, відмова НАТО від розширення, у тому числі вступ України до Альянсу.

На тлі напруженої ситуації поблизу українського кордону в США заявили, що на зустрічі з РФ порушать питання про вторгнення Росії до сусідніх країн. Окрім того, планується обговорити застосування хімічної зброї на іноземних територіях.

За інформацією видання The Washington Post, в адміністрації президента США готові обговорювати з Росією питання розміщення ракет та масштаби військових навчань у Європі. Однак жодних угод без повної взаємності з боку Москви не може бути досягнуто.

Склад делегацій Росії та США

Міжвідомчі консультації пройдуть під керівництвом Держдепартаменту США. Американську делегацію очолить заступник держсекретаря США Уенді Шерман. Також до неї увійдуть представники Пентагону та Ради національної безпеки США.

Росію на переговорах представить делегація представників Міноборони та МЗС на чолі із заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим.

Президенти Джо Байден та Володимир Путін не будуть присутні на зустрічі 10 січня.

Вимоги щодо "гарантій безпеки"

У грудні 2021 року МЗС РФ оприлюднило проекти договорів про заходи безпеки, в яких викладено вимоги до США та Північноатлантичного альянсу. РФ пропонує США:

не використовувати інші країни для підготовки нападу одна на одну;

не проводити військових навчань з відпрацюванням можливості застосування ядерної зброї;

не розгортати ядерну зброю за кордоном та повернути вже розгорнуту.

Вимоги до НАТО:

відмовитися від розширення Альянсу на схід, зокрема - вступу України до складу НАТО;

не розміщувати додаткові військові сили у країнах Східної Європи, які увійшли до Альянсу після 1997 року, без згоди Росії.

не розгортати ракети у районах, звідки вони можуть вражати територію РФ.

не вести військової діяльності в Україні, Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.

Причому в Росії пригрозили "вжити заходів", якщо Штати і НАТО не відгукнуться на пропозиції.

Позиція США

У Білому домі висловили готовність до діалогу щодо "гарантій безпеки", проте деякі з вимог РФ вважають нездійсненними. Як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен, щоб виправдати агресію, Москва може завести переговори у глухий кут. Якщо вони проваляться, Вашингтон готовий запровадити санкції проти Москви.

Прес-секретар Джо Байдена Джен Псакі заявила, що США не мають наміру пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони. У той же час, з деяких питань на переговорах із Росією можна досягти прогресу.

Також США не розглядають можливість скорочення військової присутності в Європі та не планують змінювати чисельність своїх військ у країнах Балтії та Польщі. Про це заявили в Держдепартаменті після публікацій у низці західних ЗМІ про розробку варіантів щодо відведення військового контингенту США у Східній Європі.

Як повідомляє видання The Washington Post з посиланням на джерела в Білому домі, американська сторона хоче перевірити чи серйозні наміри РФ щодо припинення кризи в Україні за допомогою дипломатії. Або висування Росією нездійсненних вимог є лише тактикою зволікання і приводом для нового вторгнення.