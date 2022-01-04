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Столтенберг назвав теми засідання Ради НАТО-Росія

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Вівторок 04 січня 2022 22:29
Столтенберг назвав теми засідання Ради НАТО-Росія Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав на 12 січня засідання Ради НАТО-Росія. Зокрема, на зустрічі будуть обговорюватися питання, пов'язані з безпекою Європи, в тому числі і ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Столтенберга в Twitter.

"Я скликав засідання Ради Росія-НАТО 12 січня для обговорення питань, пов'язаних з європейською безпекою, зокрема, ситуації в і близько України і питань, пов'язаних з військовою активністю, взаємною транспарентністю і зниженням ризиків. Порядок денний для змістовного діалогу в інтересах для всіх нас", - написав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення скликати засідання Ради Росія-НАТО 12 січня 2022 року.

До цього прес-служба НАТО повідомила, що 12-13 січня в Брюсселі пройде засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав - членів Альянсу.

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Єнс Столтенберг Російська Федерація
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