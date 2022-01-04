Столтенберг назвав теми засідання Ради НАТО-Росія

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав на 12 січня засідання Ради НАТО-Росія. Зокрема, на зустрічі будуть обговорюватися питання, пов'язані з безпекою Європи, в тому числі і ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Столтенберга в Twitter.

"Я скликав засідання Ради Росія-НАТО 12 січня для обговорення питань, пов'язаних з європейською безпекою, зокрема, ситуації в і близько України і питань, пов'язаних з військовою активністю, взаємною транспарентністю і зниженням ризиків. Порядок денний для змістовного діалогу в інтересах для всіх нас", - написав він.