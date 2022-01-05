У МЗС назвали дату засідання комісії Україна-НАТО
Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться 10 січня в Брюсселі. Це частина дипломатичних зусиль зі стримування агресії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter.
"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", - написав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону з президентом США Джо Байденом. Після розмови він повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання комісії Україна-НАТО.