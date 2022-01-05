Вторгнення в Україну та хімзброя. У Білому домі назвали теми, які США обговорять з РФ

Сполучені Штати Америки планують під час майбутньої серії переговорів з РФ порушити питання вторгнення до сусідніх країн. А також обговорити застосування хімічної зброї на іноземній території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.​​​​

"Ми і наші союзники порушуватимемо ці та інші питання з Росією найближчими днями і тижнями", - заявила вона. Зазначимо, Псакі під час брифінгу також наголосила, що США не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони.