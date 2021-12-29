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Байден і Путін не братимуть участі в переговорах щодо "гарантій" в Женеві

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Середа 29 грудня 2021 21:02
Байден і Путін не братимуть участі в переговорах щодо "гарантій" в Женеві Фото: Володимир Путін і Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що президенти Сполучених Штатів і Росії Джо Байден і Володимир Путін не братимуть участь у переговорах США і РФ в Женеві. Вони заплановані на 10 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Наташі Бертранд в Twitter.

Однак у переговорах під керівництвом Держдепартаменту США візьмуть участь представники Пентагону і Ради національної безпеки.

Нагадавши, Білий дім проведе переговори щодо "гарантій безпеки" по трьох каналах.

Раніше Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

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