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Росія погрожує "вжити заходів", якщо США та НАТО не дадуть відповідь на "гарантії безпеки"

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Москва, П'ятниця 31 грудня 2021 11:24
Росія погрожує "вжити заходів", якщо США та НАТО не дадуть відповідь на "гарантії безпеки" Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва вживе заходів для усунення загроз своїй безпеці, якщо США та НАТО не відгукнуться на її пропозиції. Мова йде про так звані "гарантії безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Якщо в розумний термін конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою агресивну лінію, то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці", - сказав Лавров.

За його словами, російське МЗС не дасть нібито "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях".

Він зазначив, Росії надзвичайно важливо, щоб у переговорах брали участь американські військові.

Лавров також заявив, що пропозиції спрямовані на створення та юридичне оформлення нової системи домовленостей із Заходом у сфері безпеки та припустив, що на її базі можливі нові угоди щодо контролю над озброєннями.

"Зрозуміло, вони не будуть схожі на давно застарілий ДЗЗСЄ, навіть у його адаптованій версії", - додав Лавров.

Нагадаємо, Росія висунула НАТО та США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

Додамо, нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що основний раунд переговорів щодо "гарантій безпеки" в Європі розпочнеться відразу після завершення новорічних канікул. За його словами, Москва не хоче затягувати із цим.

Зазначимо, напередодні питання "гарантій безпеки" обговорили президенти США та РФ Джо Байден та Володимир Путін.

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