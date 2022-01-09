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Складний, але діловий. У Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії

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Женева, Неділя 09 січня 2022 22:23
Складний, але діловий. У Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії Фото: у Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Женеві ввечері 9 січня завершився перший раунд переговорів США і Росії щодо "гарантій безпеки". Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав зустріч складною, але діловою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Розмова була складна, але ділова, ми занурилися в матерію майбутніх справ", - сказав Рябков за підсумками зустрічі.

За його словами, завтра, 10 січня, на наступному раунді переговорів сторони не будуть витрачати час даремно. Російський дипломат також висловив оптимізм щодо нової зустрічі.

Нагадаємо, напередодні переговорів у Росії допустили можливість, що діалог може обмежитися однією зустріччю.

Зазначимо, переговори США і Росії проходять в Женеві з 9 по 10 січня. Вже 12 січня очікується засідання Ради РФ-НАТО в Брюсселі. Дискусії по лінії ОБСЄ у Відні призначені на 13 січня.

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