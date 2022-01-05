США про "гарантії безпеки" Росії: не будемо відповідати пункт за пунктом
Фото: Джен Псакі, речник Білого дому (Getty Images)
В адміністрації президента США Джо Байдена зробили заяву щодо запропонованих Росією так званих "гарантій безпеки" в Європі. Наступного тижня мають відбутися переговори між США та Росією щодо цих пропозицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Білого дому Джен Псакі.
Як заявила журналістам Псакі, Сполучені Штати не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони.
"Багато хто з них цього не заслуговує", - наголосила речник Білого дому.
Водночас в адміністрації Байдена вважають, що на переговорах з Росією можливо досягнути прогресу.
Нагадаємо, 10 січня США проведуть переговори з РФ щодо "гарантій безпеки".
Після цього відбудеться засідання Ради Росія-НАТО.