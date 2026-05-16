Обломок российской космической ракеты может упасть над Польшей
Польское космическое агентство POLSA предупредило, что часть российской ракеты - модуль "Фрегат" весом около 1 тонны - может войти в атмосферу над территорией Польши с 16 по 17 мая. Не исключено, что отдельные фрагменты не сгорят и упадут на землю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLSA.
Что известно об объекте
"Фрегат" - верхняя ступень ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной в марте с космодрома Плесецк. Модуль оснащен топливными баками и системами управления. Сейчас он находится на орбите и вскоре должен войти в атмосферу.
По расчетам POLSA, это может произойти между 8:43 утра 16 мая и 13:49 17 мая по польскому времени. Прогнозируемая траектория охватывает значительную часть Европы.
Есть ли угроза
Специалисты не могут точно определить, полностью ли сгорит объект при входе в атмосферу - из-за отсутствия полных данных о конструкции и материалах модуля. Такие ситуации случаются крайне редко, но для больших конструкций сценарий падения фрагментов не исключается.
POLSA призывает избегать дезинформации и полагаться только на подтвержденные данные - расчеты могут меняться даже за несколько часов до входа объекта в атмосферу.
Падение космического мусора - не редкость на фоне активной ракетной деятельности разных стран. Украина тем временем начала развертывание собственной спутниковой сети - компания Fire Point готовит десятки спутников, чтобы избавиться от зависимости от США. Два первых аппарата уже находятся на орбите.
Параллельно в космической отрасли происходят масштабные события: SpaceX впервые соединила две ступени обновленной ракеты Starship Version 3 на техасском космодроме. Эта модель стала выше и значительно мощнее предшественниц - первое испытание может состояться уже 19 мая, что откроет новый этап подготовки к реальным миссиям в глубоком космосе.