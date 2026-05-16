Уламок російської космічної ракети може впасти над Польщею

Польське космічне агентство POLSA попередило, що частина російської ракети — модуль "Фрегат" вагою близько 1 тонни - може увійти в атмосферу над територією Польщі з 16 по 17 травня. Не виключено, що окремі фрагменти не згорять і впадуть на землю.

Що відомо про об'єкт

"Фрегат" - верхній ступінь ракети-носія "Союз-2.1б", запущеної в березні з космодрому Плесецьк. Модуль оснащений паливними баками та системами керування. Наразі він перебуває на орбіті і незабаром має увійти в атмосферу.

За розрахунками POLSA, це може статися між 8:43 ранку 16 травня і 13:49 17 травня за польським часом. Прогнозована траєкторія охоплює значну частину Європи.

Чи є загроза

Фахівці не можуть точно визначити, чи повністю згорить об'єкт при вході в атмосферу - через відсутність повних даних про конструкцію та матеріали модуля. Такі ситуації трапляються вкрай рідко, але для великих конструкцій сценарій падіння фрагментів не виключається.

POLSA закликає уникати дезінформації та покладатися лише на підтверджені дані - розрахунки можуть змінюватися навіть за кілька годин до входу об'єкта в атмосферу.