SpaceX готовит запуск самой большой ракеты в мире: что известно о Starship V3

16:19 13.05.2026 Ср
Первое испытание может состояться уже 19 мая
SpaceX собрала самую мощную ракету в истории (фото: SpaceX)
На техасском космодроме SpaceX впервые соединила две ступени обновленной ракеты Starship Version 3. Эта модель стала выше и значительно мощнее своих предшественниц. Если раньше разработчики ограничивались лишь заявлениями о том, что ракета способна взлетать и возвращаться, то с версией V3 начинается новый этап - подготовка к реальным миссиям в глубоком космосе.

Характеристики новой космической ракеты

Starship V3 теперь имеет высоту 124 метра - это делает ее самой высокой ракетой в мире. Основные улучшения коснулись двигателей и конструкции:

Мощность: новые двигатели Raptor 3 стали более эффективными. Во время взлета ракета будет создавать тягу в 8 миллионов килограммов - это на 10% больше, чем раньше.

Конструкция: сверху ускорителя появилась новая решетчатая структура для лучшего разделения ступеней в воздухе. Также количество "плавников" руля, помогающих ракете возвращаться на Землю, уменьшили с четырех до трех.

Масштабы: внутренняя труба для топлива внутри ракеты настолько велика, что по диаметру равна целой ракете Falcon 9.

План полета и дата запуска

Команда SpaceX уже провела успешную репетицию заправки, закачав в ракету более 5 тысяч тонн холодного метана и жидкого кислорода. Сейчас ожидается финальное разрешение от авиационных властей США.

Дата: предварительно запуск запланирован на вторник, 19 мая.

Маршрут: ракета взлетит с новой площадки в Техасе. На этот раз она полетит по другому курсу - над Мексиканским заливом между Юкатаном и Кубой.

Финал: через час после старта верхняя часть ракеты должна управляемо опуститься в Индийский океан.

Конструкция Starship V3 (фото: SpaceX)

Почему это важно

Starship V3 станет первой версией ракеты, на которой SpaceX начнет тестировать дозаправку прямо в космосе. Разработчики отмечают критичность технологии: без нее корабль не сможет доставить тяжелые грузы или людей на Луну или Марс. В будущем именно такие ракеты должны стать "лунными лифтами" для программы NASA Artemis.

Перед самым стартом специалистам осталось установить систему самоуничтожения (на случай отклонения от курса) и получить лицензию на полет. Это будет уже 12-й полномасштабный тест системы Starship.

