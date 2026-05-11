Стармер борется за лидерство после поражения лейбористов на местных выборах

01:38 11.05.2026 Пн
2 мин
Букмекеры ставят 70% на отставку Стармера до конца года
aimg Екатерина Коваль
Стармер борется за лидерство после поражения лейбористов на местных выборах Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник выступит с ключевой речью, которая может определить его политическое будущее. После разгромного поражения лейбористов на местных выборах, включая историческую потерю контроля в валлийском парламенте, несколько потенциальных конкурентов уже готовятся к борьбе за лидерство в партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Что произошло на выборах

Местные выборы в прошлый четверг стали для лейбористов катастрофой. Популистская партия Reform UK Найджела Фараджа одержала победы по всей стране. Результаты убедили многих в Лейбористской партии, что перед следующими всеобщими выборами - не позднее августа 2029 года - партия нуждается в смене лидера.

Что скажет Стармер

В речи премьер пообещает "встретить вызовы" и признает, что "постепенных изменений недостаточно". Он обязуется укрепить отношения с ЕС - спустя десятилетие после Brexit. Стармер также сосредоточится на стоимости жизни и национальной безопасности.

Конкуренты на старте

Малоизвестная депутат Кэтрин Уэст уже объявила о намерении баллотироваться на лидера, если никто другой не выйдет вперед. Министр здравоохранения Уэс Стритинг также находится под давлением соратников, которые призывают его вступить в гонку.

Букмекерская платформа Polymarket оценивает шансы выхода Стармера с должности до конца года в 70%. Фунт стерлингов в воскресенье вечером просел на 0,4% - до примерно 1,357 доллара.

Сложные союзы

Мэр Большого Манчестера Энди Бернем - фаворит левого крыла партии - пока не может баллотироваться, поскольку не является членом парламента. Часть лейбористов сознательно затягивает время, чтобы дать Бернему возможность получить место в Палате общин и вступить в гонку.

Это создает парадоксальную ситуацию: союзники Бернема фактически поддерживают Стармера - чтобы выиграть время для своего кандидата.

В Великобритании военные медики впервые в истории осуществили десантирование на отдаленный остров Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане. Причиной стало подозрение на заражение местного британца опасным хантавирусом.

Тем временем в Лондоне продолжается суд над тремя мужчинами, обвиняемыми в поджогах недвижимости премьер-министра Кира Стармера. Один из подозреваемых - гражданин Украины - во время допроса заявил, что никогда не слышал о политике.

