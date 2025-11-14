ua en ru
Война в Украине

Обломки "Искандера" повредили посольство Азербайджана в Киеве

Киев, Пятница 14 ноября 2025 10:27
UA EN RU
Обломки "Искандера" повредили посольство Азербайджана в Киеве Фото: обломки "Искандера" повредили посольство Азербайджана в Киеве (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В результате массированного удара по столице в ночь на пятницу, 14 ноября, было повреждено здание посольства Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, дипучреждение повредили обломки ракеты "Искандер".

Зеленский отметил, что атака была специально направлена на то, чтобы нанести максимальный вред людям и гражданской инфраструктуре.

"Специально просчитана атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана", - сообщил президент.

Массированный удар РФ 14 ноября

Россия использовала для атаки ночью около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробаллистику. Главное направление атаки - Киев.

Также оккупанты били по Киевской, Харьковской, Одесской областях. По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области.

Как проинформировали в Воздушных силах ВСУ, в целом радиотехническими войсками ВС выявлено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения - 19 ракет и 430 дронов различных типов. ПВО ликвидировала 419 вражеских целей.

При этом зафиксировано попадание ракет и 23 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых на 44 локациях.

В результате российского обстрела в Киеве зафиксировано попадание БпЛА и обломков в многоэтажки в нескольких районах столицы, в частности в Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском.

Всего повреждено около 30 домов, а также медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и авто.

По состоянию на утро в столице погибли четыре человека в результате массированной ночной атаки РФ.

Больше кадров с места российских ударов в Киеве - в фоторепортаже РБК-Украина.

