Россия устроила Киеву ночной террор - уже более 20 пострадавших, среди них ребенок
Уже известно о 25 пострадавших в результате массированной ночной атаки РФ на Киев. Среди них - 10-летний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.
"25 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них - ребенок 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте", - написал Кличко.
Перед этим, еще около трех ночи, кроме информации о разрушениях и пожарах, мэр писал - среди пострадавших есть мужчина, который находится в крайне тяжелом состоянии.
Под утро стало известно, что в результате обстрела столицы погиб человек.
Обновлено в 7:57
Согласно информации мэра Киева Виталия Кличко, в столице уже трое погибших после ночного удара РФ.
"Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут", - написал мэр.
Относительно пострадавших в столице - их количество увеличилось до 26. Среди них двое детей - 7 и 10 лет.
Девять человек в Киеве медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно.
Массированная атака на Киев 14 ноября
РФ в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар почти по всем районам Киева. Перед обстрелами столицы было известно об угрозе дронов, а также о тревоге по всей Украине из-за "Кинжалов" и "Калибров".
После полуночи в Киеве начали раздаваться взрывы, работала ПВО. Те люди, которые бежали в укрытие, не только слышали звуки "Шахедов", но и видели ракеты в небе - ночной террор РФ не прекращался до четырех утра.
Сообщалось о попаданиях и пожарах в многоэтажках и частных домах, возгораниях на складах, горящих автомобилях, огне на открытых территориях и крышах. Также пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры, из-за чего в столице перебои со светом и водой. Стало известно под утро об изменениях в движении транспорта из-за атаки.
Утром в Киеве снова прозвучала воздушная тревога и было слышно, как сбивают дроны. Перед этим сообщалось о БпЛА со стороны Броваров и угрозе баллистики.