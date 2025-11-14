ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Около 430 дронов и 18 ракет в ударе. Зеленский назвал главные особенности обстрелов РФ

Пятница 14 ноября 2025 09:17
UA EN RU
Около 430 дронов и 18 ракет в ударе. Зеленский назвал главные особенности обстрелов РФ Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью выпустили по территории Украины около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробаллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"С ночи работают наши экстренные службы на местах российских ударов. Подлый обстрел. По состоянию на сейчас уже известно о десятках раненых людей, в том числе это дети и беременная женщина. К сожалению, четыре человека погибли", - заявил Зеленский.

По его словам, в ночном ударе было около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистика и аэробаллистика.

"Специально просчитана атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана. Главное направление атаки - Киев", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что враг бил и по Киевской, Харьковской, Одесской областях. По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области.

"Уже докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о ходе спасательных работ на местах. Также докладывал командующий Воздушных сил Анатолий Кривоножко о результатах работы противовоздушной обороны", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно.

"Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все надо прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Нужно укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения", - подытожил Зеленский.

Россия в ночь на 14 ноября нанесла массированный удар по ряду регионов Украины. Основным вектором комбинированной атаки РФ стала столица.

По состоянию на утро в Киеве известно о 26 пострадавших и четырех погибших в результате массированной ночной атаки РФ.

Также российские войска ночью атаковали Киевскую область. В результате обстрела возникла серия пожаров, ранения получили 6 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Киев Вторжение России в Украину Ракетный удар
Новости
Горели многоэтажки почти во всех районах: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Горели многоэтажки почти во всех районах: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт