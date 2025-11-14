ua en ru
Уламки "Іскандера" пошкодили посольство Азербайджану в Києві

Київ, П'ятниця 14 листопада 2025 10:27
Уламки "Іскандера" пошкодили посольство Азербайджану в Києві Фото: уламки "Іскандера" пошкодили посольство Азербайджану в Києві (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок масованого удару по столиці в ніч проти п’ятниці, 14 листопада, було пошкоджено будівлю посольства Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За його словами, дипустанову пошкодили уламки ракети "Іскандер".

Зеленський зазначив, що атака була спеціально спрямована на те, щоб завдати максимальної шкоди людям та цивільній інфраструктурі.

"Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків "Іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану", - повідомив президент.

Масований удар РФ 14 листопада

Росія використала для атаки вночі близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику та аеробалістику. Головний напрямок атаки - Київ.

Також окупанти били по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету "Циркон" на Сумщині.

Як проінформували у Повітряних силах ЗСУ, загалом радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу - 19 ракет та 430 дронів різних типів. ППО ліквідувала 419 ворожих цілей.

При цьому зафіксовано влучання ракет та 23 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих на 44 локаціях.

Внаслідок російського обстрілу у Києві зафіксовано влучання БпЛА та уламків у багатоповерхівки в декількох районах столиці, зокрема у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському.

Загалом пошкоджено близько 30 будинків, а також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та авто.

Станом на ранок у столиці загинуло четверо людей внаслідок масованої нічної атаки РФ.

Більше кадрів з місця російських ударів у Києві - у фоторепортажі РБК-Україна.

