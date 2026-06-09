"Укрзализныця" меняет график пригородных поездов в нескольких областях: о каких рейсах речь

Каких направлений движения коснулись изменения

Согласно информации компании, в целом изменения в расписании движения пригородных поездов произошли:

на Тетеревском участке;

в направлении Гребенки;

в направлении Яготина;

на маршруте "Львов - Рава-Русская".

Что изменилось для Киевской и Полтавской областей

С сегодняшнего дня - с 9 по 13 июня - некоторые дневные поезда Тетеревского направления отправляются с начальной станции позже:

поезд №6612 "Тетерев - Борщаговка" в 09:35 - 12:32 (вместо 09:28 - 11:01);

"Тетерев - Борщаговка" в 09:35 - 12:32 (вместо 09:28 - 11:01); поезд №6614 в 10:23 - 12:32 (вместо 08:40 - 12:13).

Тем временем вечерний поезд №6622 "Тетерев - Киев" отправляется на 11 минут раньше - в 17:32 - 19:35 (вместо 17:43 - 19:35).

В направлении Гребенки и Яготина изменения в течение 9 и 10 июня будут касаться:

поезда №6813 "Гребенка - Киев", который будет иметь график 14:46 - 17:56 (вместо 14:19 - 17:25);

"Гребенка - Киев", который будет иметь график 14:46 - 17:56 (вместо 14:19 - 17:25); поезда №6809 "Яготин - Киев-Волынский", у которого изменится время отправления в 11:10 (вместо 11:21).

Изменения в расписании движения некоторых поездов в Киевской и Полтавской областях (фрагмент публикации: t.me/UZprymisky)

Что изменилось для пассажиров во Львовской области

"Что касается западного региона, имеем весомые изменения на сообщении "Львов - Рава-Русская", - поделились в пресс-службе "Укрзализныци".

Уточняется, что изменения введены на период с 10 по 27 июня.

Отныне на маршруте будут курсировать ежедневно (кроме четверга) четыре поезда (вместо двух).

Из Львова они будут иметь такой график:

поезд №6002 "Львов - Рава-Русская" в 09:29 - 11:36;

"Львов - Рава-Русская" в 09:29 - 11:36; поезд №6004 "Львов - Рава-Русская" в 14:43 - 17:17.

Тем временем из Равы-Русской график такой:

поезд №6001 "Рава-Русская - Львов" в 12:11 - 14:18;

"Рава-Русская - Львов" в 12:11 - 14:18; поезд №6003 "Рава-Русская - Львов" в 17:35 - 19:35.

Изменения в расписании движения некоторых поездов во Львовской области (фрагмент публикации: t.me/UZprymisky)

В завершение украинцам напомнили, что с постанционным расписанием пригородных поездов "Укрзализныци" можно ознакомиться онлайн - на соответствующем сайте УЗ (swrailway.gov.ua).