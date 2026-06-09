"Укрзализныця" меняет график пригородных поездов в нескольких областях: о каких рейсах речь

"Укрзализныця" скорректировала расписание движения некоторых пригородных поездов в нескольких областях. Изменения для отдельных рейсов стартуют с сегодняшнего дня, 9 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Telegram.
Согласно информации компании, в целом изменения в расписании движения пригородных поездов произошли:
С сегодняшнего дня - с 9 по 13 июня - некоторые дневные поезда Тетеревского направления отправляются с начальной станции позже:
Тем временем вечерний поезд №6622 "Тетерев - Киев" отправляется на 11 минут раньше - в 17:32 - 19:35 (вместо 17:43 - 19:35).
В направлении Гребенки и Яготина изменения в течение 9 и 10 июня будут касаться:
"Что касается западного региона, имеем весомые изменения на сообщении "Львов - Рава-Русская", - поделились в пресс-службе "Укрзализныци".
Уточняется, что изменения введены на период с 10 по 27 июня.
Отныне на маршруте будут курсировать ежедневно (кроме четверга) четыре поезда (вместо двух).
Из Львова они будут иметь такой график:
Тем временем из Равы-Русской график такой:
В завершение украинцам напомнили, что с постанционным расписанием пригородных поездов "Укрзализныци" можно ознакомиться онлайн - на соответствующем сайте УЗ (swrailway.gov.ua).
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