"Укрзалізниця" змінює графік приміських поїздів у кількох областях: про які рейси йдеться

"Укрзалізниця" скоригувала розклад руху деяких приміських поїздів у кількох областях. Зміни для окремих рейсів стартують відсьогодні, 9 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Telegram.
Згідно з інформацією компанії, в цілому зміни в розкладі руху приміських поїздів відбулись:
Відсьогодні - з 9 по 13 червня - деякі денні поїзди Тетерівського напрямку відправляються з початкової станції пізніше:
Тим часом вечірній поїзд №6622 "Тетерів - Київ" відправляється на 11 хвилин раніше - о 17:32 - 19:35 (замість 17:43 - 19:35).
У напрямку Гребінки та Яготина зміни впродовж 9 та 10 червня стосуватимуться:
"Щодо західнішого регіону, маємо вагомі зміни на сполученні "Львів - Рава-Руська", - поділились у прес-службі "Укрзалізниці".
Уточнюється, що зміни запроваджено на період з 10 по 27 червня.
Відтепер на маршруті курсуватимуть щоденно (крім четверга) чотири поїзди (замість двох).
Зі Львова вони матимуть такий графік:
Тим часом з Рави-Руської графік такий:
Насамкінець українцям нагадали, що із постанційним розкладом приміських поїздів "Укрзалізниці" можна ознайомитись онлайн - на відповідному сайті УЗ (swrailway.gov.ua).
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