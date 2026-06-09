"Укрзалізниця" змінює графік приміських поїздів у кількох областях: про які рейси йдеться

Яких напрямків руху торкнулись зміни

Згідно з інформацією компанії, в цілому зміни в розкладі руху приміських поїздів відбулись:

на Тетерівській ділянці;

у напрямку Гребінки;

у напрямку Яготина;

на маршруті "Львів - Рава-Руська".

Що змінилось для Київської та Полтавської областей

Відсьогодні - з 9 по 13 червня - деякі денні поїзди Тетерівського напрямку відправляються з початкової станції пізніше:

поїзд №6612 "Тетерів - Борщагівка" о 09:35 - 12:32 (замість 09:28 - 11:01);

"Тетерів - Борщагівка" о 09:35 - 12:32 (замість 09:28 - 11:01); поїзд №6614 о 10:23 - 12:32 (замість 08:40 - 12:13).

Тим часом вечірній поїзд №6622 "Тетерів - Київ" відправляється на 11 хвилин раніше - о 17:32 - 19:35 (замість 17:43 - 19:35).

У напрямку Гребінки та Яготина зміни впродовж 9 та 10 червня стосуватимуться:

поїзда №6813 "Гребінка - Київ", що матиме графік 14:46 - 17:56 (замість 14:19 - 17:25);

"Гребінка - Київ", що матиме графік 14:46 - 17:56 (замість 14:19 - 17:25); поїзда №6809 "Яготин - Київ-Волинський", в якого зміниться час відправлення об 11:10 (замість 11:21).

Зміни в розкладі руху деяких поїздів у Київській і Полтавській областях (фрагмент публікації: t.me/UZprymisky)

Що змінилось для пасажирів у Львівській області

"Щодо західнішого регіону, маємо вагомі зміни на сполученні "Львів - Рава-Руська", - поділились у прес-службі "Укрзалізниці".

Уточнюється, що зміни запроваджено на період з 10 по 27 червня.

Відтепер на маршруті курсуватимуть щоденно (крім четверга) чотири поїзди (замість двох).

Зі Львова вони матимуть такий графік:

поїзд №6002 "Львів - Рава-Руська" о 09:29 - 11:36;

"Львів - Рава-Руська" о 09:29 - 11:36; поїзд №6004 "Львів - Рава-Руська" о 14:43 - 17:17.

Тим часом з Рави-Руської графік такий:

поїзд №6001 "Рава-Руська - Львів" о 12:11 - 14:18;

"Рава-Руська - Львів" о 12:11 - 14:18; поїзд №6003 "Рава-Руська - Львів" о 17:35 - 19:35.

Зміни в розкладі руху деяких поїздів у Львівській області (фрагмент публікації: t.me/UZprymisky)

Насамкінець українцям нагадали, що із постанційним розкладом приміських поїздів "Укрзалізниці" можна ознайомитись онлайн - на відповідному сайті УЗ (swrailway.gov.ua).