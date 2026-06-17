Туда и обратно за один день. УЗ запускает важный поезд между Днепром и Харьковом
Уже вскоре доехать из Днепра в Харьков и обратно станет проще. "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд, который обеспечит прямое сообщение между городами.
Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
С какого числа стартует новый рейс УЗ
В компании рассказали, что "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд с прямым сообщением между Днепром и Харьковом.
Отмечается, что такой шаг:
- улучшает сообщение между областными центрами Украины;
- возвращает важный маршрут в обновленном формате.
"Теперь доехать из Днепра в Харьков и обратно можно новым региональным рейсом №854/853 "Днепр - Харьков - Днепр", - сообщили пассажирам.
Уточняется, что новый региональный рейс стартует с 19 июня.
Расписание движения нового регионального поезда
Украинцам рассказали, что преимущества такого регионального поезда очевидны, ведь из Днепра в Харьков - всего четыре часа в пути.
"Несколько часов - для решения своих дел и возвращения в тот же день", - констатировали в УЗ.
Новый региональный поезд "соединит" Днепр и Харьков (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Расписание движения поезда №854:
- отправление из Днепра - в 08:17;
- прибытие в Харьков - в 12:29.
Расписание движения обратного поезда №853:
- отправление из Харькова (в тот же день) - в 15:30;
- прибытие в Днепр - в 19:41.
Какие остановки предусмотрены на маршруте
Согласно информации "Укрзализныци", в целом на вышеупомянутом маршруте предусмотрены такие шесть остановок:
- "Синельниково-2";
- "Павлоград-1";
- "Лозовая";
- "Златополь";
- "Мерефа";
- "Харьков".
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В завершение гражданам сообщили, что билеты на поезда №854 "Днепр - Харьков" и №853 "Харьков - Днепр" уже доступны:
- в приложении "Укрзализныци";
- в разделе "Дальние".
"Путешествуйте вместе с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, как экономить на билетах УЗ по новым правилам.
Кроме того, мы объясняли, какие услуги в вагонах - бесплатные.
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