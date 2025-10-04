ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Укрзализныця" перестроит маршруты в прифронтовые города: часть пути заменят автобусы

Суббота 04 октября 2025 16:01
UA EN RU
"Укрзализныця" перестроит маршруты в прифронтовые города: часть пути заменят автобусы Иллюстративное фото: "Укрзализныця" перестроит маршруты в прифронтовые города (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия продолжает "охотиться" за подвижным составом "Укрзализныци". Поэтому в прифронтовых регионах будут перестроены маршруты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в эфире телемарафона.

"Это наши прифронтовые регионы, которые подвергаются атакам ежедневно. Но принципиально важно продолжать сообщение с этими городами... Перестраиваем определенным образом, не буду об этом широко говорить, но перестраиваем наши маршруты, делаем их комбинированными для того, чтобы уменьшить риски безопасности", - заявил Перцовский.

По его словам, враг продолжает охотиться за локомотивами, вагонами и подвижным составом, но несмотря на это компания не планирует прекращать сообщение с прифронтовыми общинами.

"Просим всех пассажиров прислушиваться и к указаниям поездных бригад и к сотрудникам вокзалов. Определенные участки будут проходить автобусами, будут меняться маршруты, чтобы минимизировать риски", - добавил он.

Удары по железной дороге

Сегодня днем российская армия нанесла двойной удар по поездам на вокзале в городе Шостка. Уже известно об около 30 пострадавших, из которых трое - дети. После удара РФ "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов 4 и 5 октября в регионе.

Подробно о последствиях удара - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что россияне активизировали удары по украинской железной дороге. Так, 17 сентября Россия ударила по подстанциям "Укрзализныци". В результате чего более 20 поездов задерживались, а некоторые рейсы отменили. А 25 сентября в Николаевской и Кировоградской областях были обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.

Ранее глава "Укрзализныци" рассказал, что у России новая тактика - вражеские "Шахеды" теперь охотятся на локомотивы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война в Украине
Новости
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным