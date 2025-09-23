РФ развязала масштабную волну атак на украинскую железную дорогу: какова цель врага

Россия с лета развязала масштабную волну атак на "Укрзализныцю", однако сеть пока держится. Цель врага - посеять панику и недоверие среди населения и ударить по экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора "Укрзализныци" Александра Перцовского для Reuters .

Зачем РФ бьет по "Укрзализныце"?

"Их первая цель - посеять панику среди пассажиров, вторая - ударить по экономике в целом", - сказал Перцовский в интервью, комментируя атаки РФ по железной дороге.

По словам гендиректора УЗ, с середины лета Россия атаковала железнодорожные электроподстанции и другие узлы инфраструктуры в среднем 6-7 дальнобойными дронами-камикадзе "Шахед" каждую ночь.

"Они... действуют систематически, выводя из строя одну подстанцию за другой или ключевые железнодорожные узлы, чтобы остановить пассажирские поезда и посеять панику и недоверие среди людей", - утверждает чиновник.

Атаки стали регулярными из-за роста производства "Шахедов"

Гендиректор компании заявил, что атаки, от которых пострадали десятки подстанций, связаны со стремительным ростом количества дальнобойных дронов, которые производит российский военно-промышленный комплекс.

"Раньше у них просто не было достаточно ресурсов, чтобы один боевой беспилотник, такой, как "Шахед", выследил локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для поражения отдельных локомотивов, а не стратегических целей", - пояснил Перцовский.

Сейчас железная дорога оправляется от каждого удара, сказал он.

Убытки УЗ от атак

Reuters напоминает, что прерывание движения поездов из-за атак РФ длится от шести до двенадцати часов, а когда электровозы не работают, приходится использовать тепловозы и дизельное топливо соответственно.

К тому же эксплуатация тепловозов, к которой прибегают после атак РФ, обходится дороже "Укрзализныце", которая и так находится в неудовлетворительном финансовом положении, отмечает Reuters.

Речь идет о том, что эксплуатация тепловозов примерно в пять раз дороже за километр, чем их электрические аналоги.

Диверсанты, которые выполняют указания Москвы препятствовать работе УЗ, также являются проблемой для нормального функционирования УЗ, подытожил Перцовский.