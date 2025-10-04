ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Укрзализныця" отменила ряд рейсов после удара РФ по вокзалу в Шостке: список поездов

Суббота 04 октября 2025 13:11
UA EN RU
"Укрзализныця" отменила ряд рейсов после удара РФ по вокзалу в Шостке: список поездов Иллюстративное фото: Укрзализныця" отменила ряд рейсов после удара РФ по вокзалу в Шостке (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за российского удара по железнодорожному вокзалу города Шостка в Сумской области 4 и 5 октября отменен ряд пригородных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В частности, в субботу, 4 октября, временно не будут курсировать:

  • №967 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №968 Новгород-Северский - Терещенская;
  • №6705 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №6706 Новгород-Северский - Терещенская.

А вот в воскресенье, 5 октября, временно не будут курсировать:

  • №6701 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №6702 Новгород-Северский - Терещенская;
  • №967 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №968 Новгород-Северский - Терещенская;
  • №6705 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №6706 Новгород-Северский - Терещенская; №6706 Новгород-Северский - Терещенская.

"Спасибо и понимание и будем работать над возможностью продолжить полноценное курсирование пригородных поездов в регионе", - заявили в компании.

Удар по вокзалу в Шостке

Сегодня российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела есть раненые.

"Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре - в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев", - отметили в ОВА.

Впоследствии президент Владимир Зеленский показал видео из Шостки, где россияне атаковали пассажирский поезд.

Кроме этого известно, что Шостка и часть района после удара РФ остались без энергоснабжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезд Сумская область
Новости
В Шостке россияне ударили по вокзалу и поезду, который ехал в Киев: первые подробности
В Шостке россияне ударили по вокзалу и поезду, который ехал в Киев: первые подробности
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным