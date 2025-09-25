ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Из-за вражеских обстрелов поезда "Укрзализыци" задерживаются - список рейсов

Украина, Четверг 25 сентября 2025 01:43
UA EN RU
Из-за вражеских обстрелов поезда "Укрзализыци" задерживаются - список рейсов Иллюстративное фото: из-за вражеских обстрелов поезда "Укрзализыци" задерживаются (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Николаевской и Кировоградской областях обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов. Движение поездов задерживается, пассажиры находятся в укрытиях, пострадавших пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в сети Telegram.

В результате атак противника в ночь на 25 сентября на инфраструктуру Николаевской и Кировоградской областей частично нарушено электроснабжение железнодорожных участков.

Сообщается, что все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса – Днепр, Кривой Рог, а также №8/7 Одесса – Харьков находятся в безопасных укрытиях. По предварительным данным, пострадавших нет.

Задержки поездов

Кроме того, по маршрутам №51/52 Запорожье – Одесса и №148/147 Киев – Одесса также возможны задержки из-за обесточенных участков. На все пострадавшие от обстрела линии направлены резервные тепловозы, чтобы обеспечить продолжение движения поездов.

Действия железнодорожников

Сотрудники железной дороги оценивают ущерб по мере окончания обстрелов и принимают меры для безопасной доставки пассажиров. Несмотря на задержки, транспортная служба гарантирует, что все поезда будут довезены до конечных пунктов, как обычно.

Напоминаем, что в ближайшие выходные, 27 и 28 сентября, "Укрзализныця" организует дополнительные региональные рейсы. Поезда будут курсировать из Львова и Ивано-Франковска в сторону Ворохты, чтобы обеспечить больше мест для пассажиров, которые планируют поездки в горный регион.

Отметим, что государственная компания "Укрзализныця" вступает в 2026 год с прогнозируемыми убытками свыше 28 млрд грн, основная доля которых приходится на пассажирское направление. Эти расходы планируется покрывать за счет государственного бюджета, поскольку уже сейчас наблюдается дефицит пассажирских билетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Укрзализныця
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"