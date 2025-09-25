Из-за вражеских обстрелов поезда "Укрзализыци" задерживаются - список рейсов

В Николаевской и Кировоградской областях обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов. Движение поездов задерживается, пассажиры находятся в укрытиях, пострадавших пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в сети Telegram.

В результате атак противника в ночь на 25 сентября на инфраструктуру Николаевской и Кировоградской областей частично нарушено электроснабжение железнодорожных участков.

Сообщается, что все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса – Днепр, Кривой Рог, а также №8/7 Одесса – Харьков находятся в безопасных укрытиях. По предварительным данным, пострадавших нет.

Задержки поездов

Кроме того, по маршрутам №51/52 Запорожье – Одесса и №148/147 Киев – Одесса также возможны задержки из-за обесточенных участков. На все пострадавшие от обстрела линии направлены резервные тепловозы, чтобы обеспечить продолжение движения поездов.

Действия железнодорожников

Сотрудники железной дороги оценивают ущерб по мере окончания обстрелов и принимают меры для безопасной доставки пассажиров. Несмотря на задержки, транспортная служба гарантирует, что все поезда будут довезены до конечных пунктов, как обычно.