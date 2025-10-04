ua en ru
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке

Суббота 04 октября 2025 13:43
UA EN RU
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке Фото: последствия удара по Шостке 4 октября (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Наталья Кава

Российская армия нанесла двойной дроновой удар по вокзалу и двум пассажирским поездам в городе Шостка в субботу, 4 сентября. Уже известно о пострадавших, среди которых трое - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебу в Telegram, "Укрзализныцю" и прокуратуру.

Двойной удар

По данным Кулебы, Россия дважды ударила по железнодорожному вокзалу в Шостке.

Сначала враг попал в локомотив пригородного поезда "Терещинская-Новоград-Северского". А когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал - на этот раз попали в электровоз поезда "Киев-Шостка".

"Есть раненые среди пассажиров и работников "Укрзализныци". Медицинские бригады уже доставили пострадавших в больницы и оказывают необходимую помощь. Другие люди находятся в укрытиях под контролем спасателей и будут эвакуированы после завершения тревоги. На месте все необходимые службы, железнодорожные специалисты, местные и областные власти", - сообщил он.
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке

Пострадавшие

Впоследствии в "Укрзализныце" сообщили, что среди пострадавших есть трое детей, а также работница компании.

"Нашей пострадавшей сотруднице (кассирше пригородного поезда) и пострадавшим пассажирам (среди них трое детей) оказывается медицинская помощь в больницах", - сообщили в компании.

В то же время в прокуратуре уточнили, что по состоянию на 13:00 известно о ранениях по меньшей мере 8 человек.

Прокуратура начала следствие

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 4 октября 2025 года около 11:50 ч враг атаковал беспилотником пассажирский поезд, который находился на железнодорожном вокзале города Шостка в ожидании отправления. А уже через несколько минут, когда происходила эвакуация, состоялось повторное поражение беспилотником еще одного поезда.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки. Досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.

Фото: последствия удара по Шостке 4 октября (t.me/prokuraturasumy)

Удар по вокзалу в Шостке

Сегодня днем российская армия ударила дронами по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев".

"Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре - в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев", - отметили в ОВА.

Впоследствии президент Владимир Зеленский показал видео из Шостки, где россияне атаковали пассажирский поезд. После удара Шостка и часть района после удара РФ остались без энергоснабжения.

Также "Укрзализныця" уже отменила ряд пригородных поездов 4 и 5 октября в регионе.

